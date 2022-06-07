Время Свободы: "В "ДНР" им грозит расстрел". Что будет с украинскими пленными?

Региональные российские издания вынуждены убирать свои публикации о погибших в Украине военных, власти отказываются признавать солдат-срочников участниками боевых действий***На каких правовых основаниях может производиться обмен военнопленными между Россией и Украиной?***Депутаты партии «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга выступили против открытия представительства города в разрушенном войной Мариуполе***В Турции состоялись российско-турецкие переговоры по проблеме разблокирования портов Украины для вывоза украинского зерна и пшеницы ***Политик Владимир Милов и писатель Дмитрий Глуховский объявлены в розыск по делу о дискредитации российской армии***Максим Галкин высмеивает политику Кремля, целью которой объявлено предотвращение продвижения НАТО к границам России