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Время Свободы: "В "ДНР" им грозит расстрел". Что будет с украинскими пленными?

Время Свободы: "В "ДНР" им грозит расстрел". Что будет с украинскими пленными?
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Время Свободы: "В "ДНР" им грозит расстрел". Что будет с украинскими пленными?

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Региональные российские издания вынуждены убирать свои публикации о погибших в Украине военных, власти отказываются признавать солдат-срочников участниками боевых действий***На каких правовых основаниях может производиться обмен военнопленными между Россией и Украиной?***Депутаты партии «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга выступили против открытия представительства города в разрушенном войной Мариуполе***В Турции состоялись российско-турецкие переговоры по проблеме разблокирования портов Украины для вывоза украинского зерна и пшеницы ***Политик Владимир Милов и писатель Дмитрий Глуховский объявлены в розыск по делу о дискредитации российской армии***Максим Галкин высмеивает политику Кремля, целью которой объявлено предотвращение продвижения НАТО к границам России

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