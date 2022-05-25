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ООН сообщила о четырёх тысячах погибших украинцах

Эксгумация в селе Мотыжин, Киевская область

С начала военного вторжения России на территории Украины погибли почти четыре тысячи мирных жителей, из которых 259 – дети. Более двух тысяч погибли в Донецкой и Луганской областях. Ранения получили более четырёх с половиной тысяч гражданских лиц. Об этом сообщает Управление ООН по правам человека.

Из-за войны более шести с половиной миллионов украинцев стали беженцами. Большую часть из них приняла Польша – три с половиной миллиона. Почти миллион человек бежали в Румынию, 650 тысяч – в Венгрию, 470 – тысяч оказались на молдавской территории. В Россию выехали 940 тысяч украинцев.

Около восьми миллионов человек покинули свои дома и переместились в более спокойные регионы Украины. Более половины перемещённых лиц составляют женщины.

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