Время Свободы: Не проводить "красные линии" за Путина.Споры в Европе о поставках оружия Украине

Почему Германия задерживает обещанные поставки тяжелого вооружения украинской армии***На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявлено о планах провести «референдумы» о вхождении в состав России***Как в Литве восприняли инициативу депутата Госдумы России КПРФ Евгений Федорова отменить постановление о признании Россией независимости Литовской Республики?***Исполнилось 350 лет со дня рождения российского императора Петра Первого