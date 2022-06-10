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Время Свободы:"Референдумы" как мина для России. Будет ли в РФ новый "федеральный округ"

Время Свободы:"Референдумы" как мина для России. Будет ли в РФ новый "федеральный округ"
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Время Свободы:"Референдумы" как мина для России. Будет ли в РФ новый "федеральный округ"

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Суд «ДНР» приговорил к смертной казни двух британцев и одного марокканца, воевавших в составе Вооруженных сил Украины***Насколько эффективен обмен разведывательными данными между спецслужбами Украины и стран Запада?***Собирается ли Владимир Путин объявить после проведения «референдумов» на оккупированной территории Украины о создании нового федерального округа России?***Россия пытается вовлечь Грузию в региональный формат консультаций 3+3, в котором также участвуют Армения, Азербайджан, Турция и Иран***Уместно ли сравнение Владимира Путина с Петром Первым? .

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