Поверх барьеров с Иваном Толстым

В конце 30-х и в годы войны тысячи евреев со всей Европы спасались, перебираясь на Иберийский полуостров, или находя защиту в своих странах у испанских дипломатов. Отчего испанская политика благоволила к евреям, каковы были взгляды генерала Франко? С историками Холокоста беседует Виктор Черецкий. Это вторая половина программы "Поверх барьеров". В первой - портрет забытого итальяниста и эмигранта Николая Оттокара, чьи книги после века забвения переизданы в России благодаря стараниям неутомимого Михаила Талалая.