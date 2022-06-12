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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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В конце 30-х и в годы войны тысячи евреев со всей Европы спасались, перебираясь на Иберийский полуостров, или находя защиту в своих странах у испанских дипломатов. Отчего испанская политика благоволила к евреям, каковы были взгляды генерала Франко? С историками Холокоста беседует Виктор Черецкий. Это вторая половина программы "Поверх барьеров". В первой - портрет забытого итальяниста и эмигранта Николая Оттокара, чьи книги после века забвения переизданы в России благодаря стараниям неутомимого Михаила Талалая.

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