Лицом к событию. День победы реставрации?

Что России отмечают 12 июня, теперь с опорой на Петра I? Новое в исторической пропаганде Кремля обсуждают кинорежиссер Григорий Амнуэль, правозащитник Лев Пономарев, и историк академик Юрий Пивоваров. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
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