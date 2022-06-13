Время Свободы: "Нам оно нужно вчера". Украина просит ускорить военную помощь

Руководство Украины вновь просит страны Запада ускорить поставки современных видов оружия***Завершено судебное разбирательство по делу о гибели боинга «Малазийских авиалиний» в Донбассе в 2014 году, суду осталось вынести приговор***Наталья Поклонская уволена с поста заместителя руководителя «Россотрудничества»***Общественное объединение «Комитет против пыток» объявило с самоликвидации после признания «иностранным агентом»***Между Тбилиси и Брюсселем обостряются отношения накануне принятия решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС***В России отметили «День России»