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На акции протеста в Ереване задержаны более 100 демонстрантов

Разгон участников протестов в Ереване, 30 мая 2022 года

Более 100 оппозиционных демонстрантов задержаны в понедельник в Ереване. Трое полицейских получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Армении.

Утром в понедельник участники оппозиционного "Движения
сопротивления" собрались в центре Еревана у правительственного здания. Возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти в здание для встречи с министрами, которые, по их словам, должны выразить позицию относительно политики властей по вопросу Нагорного Карабаха и предложенного оппозицией проекта заявления по этой проблеме.

Полиция не разрешила оппозиционным депутатам пройти в здание, после чего начались столкновения.

Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян пришёл к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021 году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра Армения потерпела поражение в вооружённом конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.

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