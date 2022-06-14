Лицом к событию. Возвращение в пасть дракона

Политик Леонид Гозман принял решение вернуться в Россию, откуда он уехал после начала так называемой "спецоперации". Почему? Сам расскажет. В самом ли деле существует некий раскол, разлад, между гражданами РФ, которые уехали, и которые остались в стране? Речь разумеется только о тех, кто войну не приемлет. В обсуждении также участвуют политик Михаил Лобанов и журналист из Твери Мария Орлова.