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Лицом к событию. Возвращение в пасть дракона

Лицом к событию. Возвращение в пасть дракона
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Лицом к событию. Возвращение в пасть дракона

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Политик Леонид Гозман принял решение вернуться в Россию, откуда он уехал после начала так называемой "спецоперации". Почему? Сам расскажет. В самом ли деле существует некий раскол, разлад, между гражданами РФ, которые уехали, и которые остались в стране? Речь разумеется только о тех, кто войну не приемлет. В обсуждении также участвуют политик Михаил Лобанов и журналист из Твери Мария Орлова.

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