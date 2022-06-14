Время Свободы: "В Кремле понимают только силу". Киев - о невозможности переговоров с Москвой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что переговорный процесс с Россией фактически невозможен до разгрома российской армии***В каких объемах страны Запада могут сейчас поставлять Украине современные виды вооружений?***Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть отложено из-за возражений Турции***Дмитрий Глуховский – о своем уголовном преследовании в России*** Почему в Ровно были перезахоронены останки красного командира Олеко Дундича?