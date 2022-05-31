В Забайкалье объявили план по набору военных запаса на войну

В городе Сретенск Забайкальского края на публичном стенде появилась копия документа от местного военкомата с заданием от Минобороны России набрать солдат. В списке указаны города и села Сретенского района и количество военных, которых должны оттуда отправить на войну в Украину. Фото документа местное издание Чита.Ру получило от очевидца - его подлинность подтвердили в военном комиссариате края.

В пресс-службе военкомата Забайкалья сообщили, что это "плановое мероприятие по отбору людей на службу по контракту", которое проходит в обычном режиме.

В документе, адресованном главам городов и сел, сообщается, что с 16 по 30 мая из Сретенского района необходимо набрать на службу 15 человек на трехмесячный контракт с направлением в зону спецоперации. Зарплата по контракту - от 300 тысяч рублей в месяц при условии участия в боевых действиях.

Согласно внутреннему документу, на спецоперацию набирают также добровольцев в возрасте до 60 лет. Их денежное вознаграждение составляет 205 тысяч рублей в месяц.

В военкомата края сообщили, что ведут разбирательство, почему копия внутреннего документа оказалась на публичном стенде. "Виновных найдут и накажут. Некорректное обращение со служебными документами произошло по вине сотрудников администрации одного из сельских поселений Сретенского района", - объявили в пресс-службе военкомата.