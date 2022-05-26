Военкоматы в Петербурге звонят с предложением поехать в Украину

В Санкт-Петербурге военкомат Центрального района обзванивает мужчин и предлагает заключить контракт для участия в военных действиях в Украине. Об этом редакции Север.Реалии рассказал депутат муниципального округа "Смольнинское" Никита Юферев, которому поступил звонок с таким предложением.

"Поступил звонок с незнакомого номера. Очень вежливая женщина приятнейшим голосом сказала: "Добрый день, военкомат Центрального района беспокоит. Хотите заключить контракт для службы на Украине?" Я сказал, что не хочу и все. На этом закончилось. Я об этом написал, а потом меня некоторые журналисты попросили узнать об условиях контракта." - рассказал депутат. По его словам, он перезвонил в военкомат, но там уже заявили, что не могут рассказать об условиях контракта по телефону. Север.Реалии не удалось получить комментарий в военкомате.

Это не первый случай, когда военкоматы обзванивают россиян с предложением заключить контракт для участия в военных действиях в Украине. Русская служба "Би-би-си" в начале мая сообщала, что в России началась "скрытая мобилизация": через рекламу и обзвон отслуживших россиян с предложением заключить контракты. Официально российские власти отрицают введение в стране мобилизации.

На сайте по поиску работы hh.ru у Минобороны в Петербурге открыто 19 вакансий "военнослужащего по контракту" с зарплатой от 25 до 80 тысяч рублей. В середине мая телеграм-канал "Ротонда" сообщал, что на Пионерской площади мужчины в военной форме раздавали листовки, в которых приглашали на работу мужчин призывного возраста за 250 тысяч рублей в месяц. По указанному на листовке номеру телефона предлагали поучаствовать в военных действиях на Украине, а за участие во вторжение обещали зарплату в 168 долларов в сутки.

Жители Москвы также получали звонки из военкоматов с предложениями заключить контракты. За заключение контракта военкоматы предлагали 200 тысяч и обещали ежемесячную зарплату в 300 тысяч рублей.

Помимо этого, военкоматы рассылают отслуживших россиянам повестки с просьбой явиться для уточнения данных " по вопросу мобилизационного резерва". Пользователи социальных сетей также рассказывают истории о том, что им или их знакомым приходят повестки из военкоматов.

Повестки получали и жители Петербурга. В частности, одна пришла из комиссариата Красногвардейского района. Там корреспонденту Север.Реалии рассказали, что повестки - это "плановая рассылка" для актуализации информации о резервистах. В комиссариате Выборгского района так же отметили , что рассылка плановая и предложили прийти и всё узнать на месте.

Россия утром 24 февраля начала военное вторжение в Украину. Власти этой страны объявили военное положение. Россия называет происходящее "специальной военной операцией", на территории РФ не объявлено военное положение, но для гражданских самолетов закрыто небо на юге страны, а в Курской и Брянской областях местные власти регулярно рассказывают об обстрелах со стороны Украины.

Власти России за три месяца вторжения лишь дважды публично отчитывались о числе погибших российских военнослужащих. Последний раз о потерях Миноборны России сообщало 25 марта: в списке погибших официально было 1351 человек, более 3800 – раненых. Издание "Медиазона", основываясь на открытых данных – постах в соцсетях и СМИ родственников и официальных лиц – подтвердило смерть 2622 военнослужащих. Украинская сторона утверждает, что Россия потеряла более 29 тысяч военнослужащих.