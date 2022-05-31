С особым цинизмом. Петербург "поможет" разрушенному Мариуполю

В Северодонецке идут тяжелые уличные бои, российским подразделениям удалось продвинуться к центру города, однако украинские военнослужащие продолжают оказывать им упорное сопротивление.

В Северодонецке остается очень много мирных жителей, отказавшихся эвакуироваться, несмотря на смертельную опасность и постоянные призывы властей покинуть город.

Василеостровской районный суд Санкт-Петербурга продлил арест художнице Саше Скочиленко до 1 июля. Скочиленко обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России по мотивам «политической ненависти» за то, что она наклеила в одном из магазинов на ценники стикеры с информацией о российской агрессии против Украины. Уголовное дело было возбуждено после доноса пенсионерки, возмущенной прочитанной, как она считает, «клеветой». Протокол ее допроса опубликовала адвокат Скочиленко. Художнице грозит грозит до 10 лет лишения свободы. Заседание по продлению меры пресечения проходило в закрытом режиме, однако в здание суда поддержать Скочиленко пришли несколько десятков человек.

В тот же день вечером у подъезда своего дома был избит освещавший процесс по делу Александры Скочиленко журналист издания SOTA, сотрудник пресс-службы фракции партии "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Петр Иванов. В сети появились его фото с окровавленным лицом. Иванов считает, что нападавшие вначале собирались облить его зеленкой, но потом решили избить, причем удары старались наносить именно по голове.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский направил обращение губернатору города Александру Беглову по поводу анонсированной помощи из бюджета Петербурга украинскому городу Мариуполь, практически полностью разрушенному в результате российского вторжения в Украину. При этом, как сообщила на днях пресс-служба администрации Петербурга, Беглов, глава так называемой ДНР Денис Пушилин и назначенный властями ДНР глава мариупольской оккупационной администрации Константин Иващенко договорились объявить Петербург и Мариуполь "городами-побратимами".

Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины. В него входят, в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от международной системы платежей SWIFT. Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя принятие нового пакета санкций подчеркнул, что решения саммита ЕС опровергают утверждения о раздоре внутри Европейского союза. По оценкам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года импорт российской нефти в страны Евросоюза сократится на 90 процентов.

Телеграм-канал GlobalCheck, изучающий блокировки в российском сегменте Интернета, сообщил, что власти России проводят тестирование массовой блокировки VPN-сервисов, позволяющих получать доступ к заблокированным на территории страны сайтам. Чем чревата массовая блокировка VPN-сервисов в России, объясняет научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин.

Заместитель министра обороны Литвы направился сегодня в Турцию, чтобы закупить там беспилотный летательный аппарат "Байрактар", который затем будет передан украинским военным. 5 миллионов евро на покупку беспилотника были собраны всего за три дня за счет пожертвований обычных людей. Кампанию по сбору средств организовал литовский телеведущий Андрюс Тапинас. Несмотря на упреки в нарушении журналистской этики, Тапинас намерен и дальше собирать деньги на оружие для украинской армии. Как он рассказал в интервью Радио Свобода, на «Байрактар» для Вооруженных сил Украины скидывались даже россияне, хотя большинство жертвователей были из Литвы – страны, которая сама граничит с Россией и тоже может стать объектом российской агрессии.

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