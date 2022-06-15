Время Свободы: На цель навел TikTok. На Луганщине уничтожена база "ЧВК Вагнера"

По данным расследовательской группы CIT, ВСУ уничтожили базу «ЧВК Вагнера» в оккупированном городе Кадиевка Луганской области***Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против российских военных, организовавших «подвал смерти» в селе Ягодное Черниговской области, где почти месяц удерживались сотни мирных жителей*** ЕСПЧ признал нарушающим права человека российское законодательство об «иностранных агентах» и присудил компенсации организациям, которым власти России присвоили этот статус*** Алексей Навальный этапирован в колонию строгого режима во Владимирской области, известную как «пыточная зона»