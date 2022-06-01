Вузам РФ рекомендуют отказаться от участия в программе Erasmus+

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам воздержаться от участия в программе по студенческим обменам Erasmus+, которая действует между Евросоюзом и Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В министерстве отметили, что 8 апреля Совет ЕС в рамках санкций за вторжение России в Украину запретил финансовую и любую другую поддержку из бюджета Евросоюза российских организаций, которые находятся под государственным контролем.

ЕC финансирует программу Erasmus, направленную на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения, уже более 30 лет.

Программа Erasmus+ финансировала поездки российских студентов на учёбу в страны Европы, международные обмены и другие образовательные проекты. С 2014 года в ней приняли участие более 13 тысяч российских студентов, пишет ТАСС.

На сайте офиса Erasmus в России не говорится в прекращении сотрудничества с российскими вузами и упоминается о новой программе Erasmus + на 2021-2027 годы.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о планах отказаться от Болонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования. Россия присоединилась к системе в 2003 году. Она предполагает разделение высшего образования на два уровня — бакалавриат и магистратуру. Студенты в рамках Болонской системы также могли ездить на учебные стажировки в другие страны.

Глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов сравнил Болонскую систему с пылесосом, "который очень активно позволял выкачивать умных людей из Российской Федерации".