Глава Минобрнауки РФ заявил о планах отказаться от Болонской системы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о намерении ведомства отказаться от Болонской системы высшего образования. По его словам, Россия будет разрабатывать собственную структуру.

"К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента",— заявил Фальков в интервью "Коммерсанту".

Как отмечает издание, в последние месяцы в России растет число сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе на фоне конфликта с Западом. В частности, 24 мая об этом в интервью заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Ранее с таким предложениям выступали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (из фракции КПРФ), экс-министр образования, президент Российской академии образования Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий.

В середине марта на фоне введённых странами ЕС санкций против России за вторжение в Украину глава российской Асоциации юристов Сергей Степашин заявил, что присоединение России к Болонскому процессу себя не оправдало, в связи с чем он предложил отказаться от дальнейшего в нём участия. В Минобразования и науки тогда отмечали, что у России нет планов отказаться от Болонской системы, но программы бакалавриата и магистратуры в вузах будут постепенно сокращаться, напоминает "Интерфакс".

В настоящий момент в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия присоединилась к нему в 2003 году. В первую очередь речь идет о сопоставимости образовательных программ, и чаще всего под этим понимается так называемая двухуровневая система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года).