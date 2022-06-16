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Лицом к событию. В Киев едут. В Питер нет

Лицом к событию. В Киев едут. В Питер нет
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Лицом к событию. В Киев едут. В Питер нет

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Международный экономический форум в Санкт-Петербурге открылся при полном отсутствии серьезных иностранных инвесторов. Чего от него ждать России? В Киев прибыли президенты Италии, Франции, Германии и Румынии. Чего от них ждать Украине? А также: какое будущее ждет Крымский мост? В гостях политик Борис Вишневский, аналитик Александр Харебин и военный эксперт Алексей Мельник.

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