Лицом к событию. В Киев едут. В Питер нет

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге открылся при полном отсутствии серьезных иностранных инвесторов. Чего от него ждать России? В Киев прибыли президенты Италии, Франции, Германии и Румынии. Чего от них ждать Украине? А также: какое будущее ждет Крымский мост? В гостях политик Борис Вишневский, аналитик Александр Харебин и военный эксперт Алексей Мельник.
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