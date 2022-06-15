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Время Свободы: "Эту кишку надо отрезать". Украина может ударить по Крымскому мосту

Время Свободы: "Эту кишку надо отрезать". Украина может ударить по Крымскому мосту
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Время Свободы: "Эту кишку надо отрезать". Украина может ударить по Крымскому мосту

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Накануне рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС Киев посетили лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии***Крымский мост может стать целью для удара со стороны украинских войск, заявляют представители украинского военного командования***Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Украине посоветовала корреспонденту CNN взять интервью о ситуации в Донбассе у главного редактора выходящей в Петербурге газеты «Общество и экология»***Максим Покровский – о песне «Украина» и других антивоенных песнях российской группы «Ногу свело»

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