Нарушил договорённости? Рунет об уголовной проверке Чубайса

Анатолий Чубайс, который ещё в марте постарался бесшумно покинуть Россию (совсем бесшумно не получилось), снова в заголовках новостей: Чубайса и его ближайшее окружение проверяют по подозрению в коррупции.

Марат Баширов:

Что это означает? Мы увидим скоро аресты, перевод людей из статуса свидетеля в статус подозреваемого, мы увидим выделение дел из ныне имеющихся в самостоятельные (такие как по Михаилу Абызову). ТАСС дает старт этому информационному кейсу и делает это по "рекомендации" АП. Все, кто причастен, уже две недели под колпаком и наружкой, смотрят: кому звонят, с кем шепчутся, где прячут коробки.

Патриотически настроенные комментаторы, действительно, озадачены.

Сергей Удальцов:

Очень хитрая схема. Сначала выпустили Чубайса из страны, а теперь будут проверять на причастность к коррупции. Может быть, последовательность действий другая должна быть?

Константин Дынник:

Получается, что вся страна - от пионеров до пенсионеров знала, что Чубайс - вор, который в 90-е обворовал всю страну и продолжал этим успешно заниматься до 2022 года, но силовики почему-то об этом не знали.

И как только Чубайс уехал из страны - силовикам поступила информация о совершении им действий коррупционной направленности. Что это, если не дискредитация силовых структур?

Борис Рожин:

1991-2021. Вся страна - "Чубайс - вор".2022. Российские силовики проверяют окружение Чубайса и его самого на коррупцию, опрашиваются возможные свидетели, сообщил источник ТАСС.

Сталина Гуревич:

Анекдот новый услышала. Чубайса на коррупцию проверяют. Или это не анекдот? 🤔 Тогда у меня вопрос к проверяющим, что за секретные капли для глаз они использовали, что сразу вот так мгновенно прозрели? Это же заявка на Нобелевку по медицине.

Ну то есть трудились все, коррупционеров всяких нехороших изобличали, вон, даже целого министра посадить умудрились, а Чубайса в упор не замечали, он же в коррупционном плане совершенно безгрешен и даже совсем наоборот, все в дом, все в дом, в Россию-матушку, не щадя живота своего. А как щадить перестал, живот в смысле, и из матушки отвалил по-тихому в страны заморские, так в тот же миг и осенило всех:«Так он же коррупционер! Был!».

Ребята, это настолько тонко, что даже толсто. Это фу и мерзко, вам самим мерзко должно быть, что на коррупционеров вы только по команде «фас» бросаетесь, а пока команды нет, слепых изображаете.

И проверкой вашей Чубайса «на коррупцию» теперь только подтереться можно. Сколько вы Кузнецова из Франции выколупывали? 10 лет? И это при отсутствии обострений. А Чубайса теперь хрен выколупаешь, он теперь борец с кровавым режЫмом и жертва.

Так что останется только с голубых экранах рассказывать про масштабы хищений и охать удивленно, мол как же так, а мы и не в курсе были.

А мы будем у экранов сидеть восхищенно с открытыми ртами и впитывать.

Или, скорее, обтекать?

Илья Ремесло:

Ой-ой, а где же эти товарищи были ранее?

Что, например, мешало проверить найденный мной ещё 7 лет назад материал о Роснано - о подозрительных госзакупках, о коррупции в управлении на миллиарды?

Там же буквально всё на поверхности лежит, и это лишь вершина айсберга.

Основная проблема наших правоохранительных органов – неспособность работать без политической отмашки, проявлять инициативу.

Система, к сожалению, заточена под отчётность и "начальству надо нравится". Ну и коррупционный фактор никто не отменял.

Другие же исходят из того, что Чубайс навлёк на себя гнев, нарушив какие-то негласные запреты.

Андрей Мальгин:

Похоже, Чубайс заговорил. Где-то.

Николай Подосокорский:

Как-то не так себя повел Анатолий Борисович, уехав за границу? Не выполнил некие теневые договоренности? Не сдержал личные обещания, данные непосредственно самизнаетекому?

Стоит ли ожидать аналогичного дела в отношении Валентина Юмашева? А как сейчас поживает Волошин? Усидит ли в кресле главы Счетной палаты вынужденный на днях уволиться из СПбГУ Кудрин? Отдадут ли на съедение силовикам Грефа и Набиуллину ради возгонки рейтинга среди толпы урапатриотов?

Очевидно, что чистка в окружении вождя неизбежна, и всем высокопоставленным придворным (особенно тем, кого прежде по недоразумению записывали в т.н. "системные либералы") придется либо пытаться вовремя соскочить (как это сделали Чубайс и Юмашев), либо окунуться с головой в самую оголтелую кампанейщину по выявлению внутренних врагов среди элиты, требуя повсеместно ужесточить террор. Некоторые вроде айфона уже начали соревноваться в пропаганде озверения.

Станислав Белковский:

А. Б. Чубайс уже вполне заслуживает статуса политического беженца в одной из недружественных РФ стран. Или даже в Израиле, где он вполне легально / легитимно претендует на гражданство. (И потому беженцем ему становиться не обязательно). Во всяком случае, под западные санкции он точно попасть не должен.