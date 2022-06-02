"В Украину никто не хотел на войну. За что они воевали? За кого они воевали?" В горном селе Мизур в Северной Осетии родные оплакивают российского офицера Аслана Дзантиева, погибшего на войне в Украине. "Это был мой единственный сын, моя опора, моя надежда. Даже детей не осталось после него. У меня в жизни одна пустота впереди, ничего нет. Не знаю, как буду переживать эту боль. Все, что у меня осталось, – одни воспоминания, никакой надежды нет, ничего уже в жизни. Он выполнил свой долг. А мне сына кто вернет? Никто не вернет".