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Украина

"За что они воевали?"

"За что они воевали?"
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"За что они воевали?"

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"В Украину никто не хотел на войну. За что они воевали? За кого они воевали?" В горном селе Мизур в Северной Осетии родные оплакивают российского офицера Аслана Дзантиева, погибшего на войне в Украине. "Это был мой единственный сын, моя опора, моя надежда. Даже детей не осталось после него. У меня в жизни одна пустота впереди, ничего нет. Не знаю, как буду переживать эту боль. Все, что у меня осталось, – одни воспоминания, никакой надежды нет, ничего уже в жизни. Он выполнил свой долг. А мне сына кто вернет? Никто не вернет".

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