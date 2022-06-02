"Вашему русскому миру не бывать!" Барышников ответил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ежедневно теряет на фронте от шестидесяти до ста военнослужащих убитыми и около пятисот ранеными. Это, без сомнения, очень тяжелые потери, которые свидетельствуют о том, что российское командование несколько сменило тактику. Вместо активных наступательных операций на разных направлениях в первые дни войны, артиллерия подвергает позиции украинских войск постоянным обстрелам.

Как отмечает создатель расследовательской группы CIT Руслан Левиев, цифры, приведенные Владимиром Зеленским вполне реальны, хотя точной информации по этому поводу нет.

В результате обстрела российской артиллерией города Святогорск в Донецкой области частично разрушено здание Свято-Успенской лавры, принадлежащей Украинской Православной церкви Московского патриархата. Есть жертвы среди священников и монахов, связь с лаврой была нарушена.

Надежды на перелом ситуации в Донецке в ВСУ связывают с реактивными системами залпового огня, РСЗО, которые Соединенные Штаты будут поставлять Украине, несмотря на протесты Кремля. При этом в последние дни были сомнения, действительно ли США предоставят РСЗО украинской армии, поскольку президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит обстрелов американскими ракетами территории России. Но решение уже принято, а госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что США и Украина подробно обсуждали, по каким объектам ВСУ будут наносить удары с помощью предоставленных им ракетных систем.

Верховный суд Беларуси оставил в силе приговоры по так называемому «делу Тихановского». В декабре прошлого года суд в Гомеле назначил оппозиционным политикам, журналистам и блогерам Сергею Тихановскому 18 лет колонии, Николаю Статкевичу - 14, Игорю Лосику - 15, Артему Сакову - 16, Владимиру Цыгановичу - 15 лет, Дмитрию Попову - 16 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работы Центризбиркома.

Артист балета, балетмейстер, актёр Михаил Барышников выступил с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу блокировки в России сайта проекта "Настоящая Россия", в число соучредителей которого входит танцовщик. Проект "Настоящая Россия" был создан после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Он помогает украинским беженцам, а также людям, которые были вынуждены покинуть Россию. Помимо Барышникова среди основателей проекта - писатель Борис Акунин и экономист Сергей Гуриев.

"Господин президент,



Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.



Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.



Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов.



Вы знаете, чего вы боитесь. Правильно делаете. Вы знаете, какое оружие бьет точно!"

В мире есть монархи, пользующиеся авторитетом и популярностью, даже не имея в руках огромной власти. Среди них, без сомнения, королева Великобритании Елизавета Вторая, семидесятилетие правления которой сегодня начали широко отмечать в Соединенном Королевстве.

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