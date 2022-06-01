"Путин - личный тюремщик Навального". Новое дело против основателя ФБК

Напряженность боев в Донбассе не спадает. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская армия теряет ежедневно на фронтах войны от 60 до 100 военнослужащих. Министерство обороны России не называло цифру потерь уже более двух месяцев. Также Владимир Зеленский заявляет, что в Донбассе сейчас сосредоточены практически все боеспособные части российской армии. Как признает глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай, российскими военными захвачены уже около 70 процентов Северодонецка.

Преступления в Украине сейчас фиксируются и документируются в беспрецедентных объемах. Так что у создаваемого сейчас Международного трибунала по преступлениям в Украине будет много материала для привлечения виновных к ответственности. Программа-максимум - посадить на скамью подсудимых Владимира Путина, говорит посол Украины по особым поручениям юрист Международник Антон Кориневич.

Российский оппозиционер Алексей Навальный получил уведомление о возбуждении против него нового уголовного дела.

Бывший координатор штабов Навального Леонид Волков считает, что, возбудив это дело, российские власти официально признали в Навальном оппозиционера.

Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия, Алан Гаглоев, вступивший в должность несколько дней назад, приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о назначении референдума по интеграции с Россией. Ранее российские официальные лица давали понять, что считают такой референдум несвоевременным. Грузинские эксперты не сомневаются: отказ от проведения референдума в Южной Осетии – результат закулисной игры Москвы с правящей в Грузии партией «Грузинская мечта» - занимающей нейтральную позицию по отношению к российской агрессии против Украины.

Власти Германии объявили об упрощении процедуры получения убежища для граждан России, выступающих против войны в Украине и нуждающихся в защите. Пресс-секретарь МВД Германии Саша Лавренц сообщил, что выдача необходимых для этого виз уже началась, и предполагается, что она будет проходить "быстро и без бюрократической волокиты".

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