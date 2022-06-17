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Время Свободы: Без подушек безопасности. Lada как отражение российской экономики

Время Свободы: Без подушек безопасности. Lada как отражение российской экономики
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Время Свободы: Без подушек безопасности. Lada как отражение российской экономики

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Европейская комиссия выступила за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз***Сергей Лавров в интервью BBC вновь назвал инсценировкой преступления российской армии против мирного населения украинских городов***Расследование ФБК и «Проекта» об Алексее Миллере АвтоВаз запустил продажу новой модели линейки Granta Classic без подушек безопасности, кондиционера и системы ABS***Бывший футболист Игорь Денисов рассказал, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине, а саму войну воспринимает как страшную трагедию .

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