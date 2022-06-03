"Волонтеры работают не благодаря, а вопреки". Проблемы помощи беженцам в Европе

Сотый день агрессии России против Украины. Он мало чем отличается от предыдущих: тяжелые бои в Донбассе, обстрелы украинских городов и областей, приводящие к жертвам среди мирного населения.

Евросоюз внес в санкционный список основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. В рамках шестого пакета санкций в список также были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в РИА "Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса" Петр Акопов и жена миллиардера Алексея Мордашова Марина. Под санкции попали глава и замруководителя "новой администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – Евросоюз считает их причастными к убийствам мирных жителей в Буче. Из юридических лиц в санкционный список включены УАЗ, КАМАЗ, "Военторг" и компания "Сухой". В общей сложности в санкционные списки добавлены 65 физических лиц и 18 компаний. Поддержавший войну в Украине патриарх РПЦ Кирилл под санкции не попал из-за возражений Венгрии.

За сто дней войны накопилась и усталость от нее даже у тех, кто не вовлечен непосредственно в боевые действия. В первые дни много говорилось о том, как государства Европы помогают прибывающим из Украины миллионам беженцев, как радушно их принимает население этих стран. Сейчас некоторые программы помощи украинским беженцам в Европе сворачиваются, надежды на скорое завершение боевых действий не оправдались, а существовавшие и до войны проблемы в обществе дают о себе знать.

Владимир Путин провел совещание по программе дорожного строительства, такой крупной, что президент России поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова:«Хватит ли у нас мощей»?

Глава минфина оказался экспертом по дорожному строительству, он на глаз определяет состояние трассы.

Сто дней агрессии России против Украины – это и более 50 уголовных дел по специально принятой для этой войны статье о «фейках» про российские вооруженные силы. Очередное такое дело возбуждено против автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова.

Согласно источникам издания SOTA Иванову ставятся в вину публикации о преступлениях российских военных в Буче и Ирпене, об обстрела Запорожской АЭС, о потерях российской авиации. Кроме того, Иванов называл «спецоперацию» в Украине войной, что сейчас в России запрещено. Дмитрий Иванов арестован до 2 августа.

Известно, что, возглавив летом 1991 года Комитет внешних связей петербургской мэрии, Владимир Путин активно искал возможности вывезти из страны с помощью мелких коммерческих фирм стратегическое сырье, от нефти до редкоземельных металлов. Эти сделки, настаивал Путин, должны были обеспечить город продовольствием, но продукты так и не поступили в Петербург.

Как показало расследование Радио Свобода и телеканала Настоящее время, возглавляемый Путиным комитет ввязался в еще один фантастический проект, который обещал принести организаторам миллиард долларов – экспорт "секретной советской военной разработки", красной ртути. Предмет экспорта оказался таким же виртуальным, как и мороженое мясо, якобы обещанное в обмен на советские редкоземельные металлы: красной ртути никогда не существовало.

В воскресенье 5 июня состоится матч за право участия в финальной стадии чемпионата мира по футболу между командами Украины и Уэльса. Два дня назад украинская команда на пути к заветной цели победила считавшихся фаворитами шотландцев со счетом 3-1. Это, конечно, как и предстоящая игра с Уэльсом, был больше, чем отборочный матч.

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