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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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"Путешествие в Азербайджан" - новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Во второй части программы - беседа о тамиздате с одним из ведущих специалистов Яковом Клоцем (Хантер Колледж, Нью-Йорк). У тамиздата столько же определений, сколько и читателей. Каковы его временные рамки, география, политическая заряженность? Как изучается тамиздат и кем? Есть ли у него будущее?

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