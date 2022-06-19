Поверх барьеров с Иваном Толстым

"Путешествие в Азербайджан" - новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Во второй части программы - беседа о тамиздате с одним из ведущих специалистов Яковом Клоцем (Хантер Колледж, Нью-Йорк). У тамиздата столько же определений, сколько и читателей. Каковы его временные рамки, география, политическая заряженность? Как изучается тамиздат и кем? Есть ли у него будущее?