Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Война и язык

Как сейчас преподавать “язык агрессора” американским студентам, которые знакомятся с Россией не только по Пушкину и Толстому, но и по новостям из Бучи и Мариуполя. Беседа с профессором Принстонского университета, славистом Ксаной Бланк.
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