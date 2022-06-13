Екатерина Марголис: "Мы вышли в карнавальную Венецию с плакатом против войны"

Мы не можем повлиять на военные действия, для людей деятельных это тяжело морально. Поэтому когда можно что-то сделать, хотя бы созидательное, учить детей, показывать Венецию, находить жилье, переводить - мы это делаем, это нормальная солидарность. Беседа с художницей из Венеции Екатерина Марголис