Время Свободы:Даже Токаев не сдержался. Путин потерял очередного союзника

Владимир Путин отказался сказать, что представляет собой красная линия, после пересечения которой он отдаст приказ о нанесении ударов по «центрам принятия решений» в Украине***Что может помешать членству Украины в Европейском союзе?***Президент Казахстана назвал «ДНР» и «ЛНР» «квазигосударствами» и отказался от российского ордена Александра Невского***На телеканале «Настоящее время» состоялась премьера фильма Андрея Лошака «Разрыв связи» о семьях, разделенных разными взглядами на войну в Украине