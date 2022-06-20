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Время Свободы:Даже Токаев не сдержался. Путин потерял очередного союзника

Время Свободы:Даже Токаев не сдержался. Путин потерял очередного союзника
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Время Свободы:Даже Токаев не сдержался. Путин потерял очередного союзника

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Владимир Путин отказался сказать, что представляет собой красная линия, после пересечения которой он отдаст приказ о нанесении ударов по «центрам принятия решений» в Украине***Что может помешать членству Украины в Европейском союзе?***Президент Казахстана назвал «ДНР» и «ЛНР» «квазигосударствами» и отказался от российского ордена Александра Невского***На телеканале «Настоящее время» состоялась премьера фильма Андрея Лошака «Разрыв связи» о семьях, разделенных разными взглядами на войну в Украине

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