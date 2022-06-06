"Не ругайте Ярмоленко, ругайте меня". Украина не попала на ЧМ в Катаре

Российские войска в воскресенье впервые с конца апреля в числе других украинских городов обстреляли столицу Украины Киев. Целью обстрела были объекты железнодорожной инфраструктуры. Впрочем, удар по Киеву можно также воспринимать, как подтверждение угрозы Владимира Путина наносить удары по центрам принятия решений в Украине в случае поставок туда реактивных систем залпового огня, обещанных украинским войскам уже не только Соединенными Штатами, но и Великобританией. Угроза прозвучала в интервью, которое Владимир Путин дал корреспонденту телеканалу "Россия".

В отличие от Путина, сидящего во время интервью в комнате без окон, что заставляет предполагать, что это бункер, президент Украины Владимир Зеленский побывал в минувшие выходные в Запорожье, согласно официальным сообщениям, он также посетил передовые позиции украинских войск в районе Бахмута в Донецкой области Украины и Лисичанска в Луганской области.

Поступают сообщения о контрнаступлении украинских подразделений в Северодонецке, еще недавно почти полностью захваченном российской армией.

Настоятель Банченского монастыря в Черновицкой области УПЦ МП митрополит Лонгин обратился к патриарху РПЦ Кириллу во время воскресной проповеди.

По официальным данным, не менее 77 процентов участников состоявшегося в Казахстане референдума, поддержали внесение в Конституцию поправок, предусматривающих отказ от признания лидером казахстанской нации Нурсултана Назарбаева, запрет его родственникам занимать руководящие посты, а президенту Казахстана – быть членом политической партии. Как предполагает специалист по странам Центральной Азии обозреватель Радио Свобода Мерхат Шарипжан, нынешний референдум, как и массовые беспорядке в январе и приход к власти Касым-Жомарта Токаева - следствие отказа Назарбаева в конце декабря прошлого года поддержать планы Владимира Путина напасть на Украину.

Агрессия России против Украины имеет экономические последствия. В последнее время много говорится об угрозе голода во многих странах из-за этой войны. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками сельскохозяйственной продукции, а продолжающийся конфликт сильнее высвечивает хрупкость глобальных цепочек поставок продовольствия: оба важных игрока по сути на время уходят с рынка. Как указывает в интервью Голосу Америки профессор политологии Университета в штате Теннесси Андрей Коробков, в Кремле явно делают ставку на то, чтобы заставить страны, которые ввели санкции против России, "устать" от экономических последствий этого противостояния, склонить общественное мнение этих стран в пользу ослабления или отмены этих санкций.

Матч за право выхода в финальную стадию чемпионата мира по футболу в Катаре между командами Уэльса и Украины закончился поражением украинской команды со счетом 1-0. После удара со штрафного, который нанес Гаррет Бэйл, звезда мирового футбола, капитан украинцев Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота. То как давил груз ответственности украинских футболистов, как хотели они порадовать своих болельщиков в Украине было видно невооруженным глазом, возможно именно это и помешало выиграть. На послематчевой пресс-конференции тренер сборной Украины Александр Петраков держался с достоинством и просил не критиковать Ярмоленко за ошибку в матче с Уэльсом.

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