Атлас мира. Война и Бог. Кому вера помогает защищаться, а кому нападать
Почему и тысячи лет назад, и сегодня религиозные убеждения и вера подталкивали одних людей к агрессии против ближнего своего, а другим помогали найти силы для защиты себя, своей семьи и Родины? Совместимы ли глубокая духовная вера и готовность применить насилие?
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