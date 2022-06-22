Атлас мира. Война и Бог. Кому вера помогает защищаться, а кому нападать

Почему и тысячи лет назад, и сегодня религиозные убеждения и вера подталкивали одних людей к агрессии против ближнего своего, а другим помогали найти силы для защиты себя, своей семьи и Родины? Совместимы ли глубокая духовная вера и готовность применить насилие?