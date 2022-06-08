Всемирный банк прогнозирует резкое падение экономики в Украине и России

Всемирный банк прогнозирует 45-процентное снижение ВВП Украины в 2022 году. Экономическое падение в России достигнет 8,9 процента.

Вторжение России в Украину подорвало украинский промышленный сектор, привело к разрушению инфраструктуры, резкому сокращению населения, говорится в докладе Всемирного банка, посвященного перспективам глобальной экономики. В свою очередь санкции, введенные после российского вторжения, и массовый исход из России иностранных компаний нанесли жесткий удар по российской экономике, однако доходы от экспорта энергоресурсов позволяют правительству финансировать бюджетные расходы.

Война России против Украины также негативно сказывается на глобальной экономике. Всемирный банк снизил прогноз экономического роста в мире более чем наполовину до 1,2 процента. "Мир вступает в продолжительный период слабого экономического роста и повышенной инфляции", - пишут эксперты Всемирного банка. Проблемы с экспортом украинского и российского зерна и растительного масла, возникшие в результате российского вторжения в Украину, приводит к росту цен на эти товары и росту инфляции.