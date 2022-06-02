Исследование: в российских магазинах сократился ассортимент товаров

В связи с тем, что многие зарубежные бренды ушли с российского рынка из-за вторжения России в Украину, и связанного с этим сокращения импорта выбор продукции в российских магазинах стал беднее. Сокращение ассортимента показали в общей сложности 155 категорий товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом говорится в исследовании аналитической компании NielsenIQ, о котором рассказали Би-би-си и РБК.

С конца марта по начало мая в категории непродовольственных товаров сильнее всего сократился ассортимент стиральных порошков (на 33%), средств личной гигиены (на 32%) и средств для мытья посуды (на 31%). В группе продовольственных товаров значительнее остальных сузился выбор консервированных грибов (на 22%), растительного масла (на 19%) и йогуртов (на 15%).

Директор по работе с розничными сетями в российском офисе NielsenIQ Константин Локтев считает, что ассортимент продукции сокращается по нескольким причинам: одни поставщики больше не поставляют свои товары в Россию, другие испытывают трудности с сырьём. Некоторое снижение разнообразия, по его словам, спровоцировали и сами покупатели, которые в марте запасались товарами длительного хранения.

По мнению аналитиков продуктового рынка, дефицита товаров и голода не будет, однако ожидается нехватка товаров определённых брендов. "Там, где раньше было десять позиций, будет две. Там, где были варианты, вариантов не будет", – говорил в марте генеральный директор консалтингового агентства INFOline Иван Федяков.