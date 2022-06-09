Не проводить "красных линий" за Путина. Поставки оружия Украине

В Донбассе сохраняется крайне напряженная обстановка, сообщается о продолжении боев за Северодонецк, а также об активизации российского наступления в районе Изюма и о попытках российской армии захватить город Славянск. Как мы уже не раз отмечали, ситуация во многом зависит от поставок странами Запада современного оружия армии Украины.

Германия и лично федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергаются резкой критике за промедление с поставками тяжелого вооружения Украине для противостояния российской агрессии.

Назначенный Кремлём глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин издал в среду указ об отставке правительства "ДНР" и его председателя Александра Ананченко. Пушилин объяснил это "необходимостью убыстрить интеграционные процессы" с Россией. Новым главой правительства "ДНР" стал Виталий Хоценко. Известно, что ему 36 лет, он уроженец Днепропетровска, в раннем возрасте переехавший с семьёй в Москву. Хоценко окончил МГУ по специальности "социология", позже – магистратуру Российской академии народного хозяйства и госcлужбы при Президенте РФ.

Представители назначенной Россией оккупационной администрации в Херсоне и Запорожской области Украины после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России.

Депутат Госдумы Евгений Федоров от партии "Единая Россия" предложил отменить постановление Госсовета СССР о независимости Литовской Республики от 1991 года. Соответствующий законопроект внесен в Думу. По мнению Федорова, то решение было "принято неконституционным органом и с нарушением требований статей" советской Конституции. Отмена постановления поставит под сомнение членство Литвы в НАТО, считает депутат. Сейм Литвы месяц назад признал Россию государством, которое "поддерживает и осуществляет терроризм".

Служебный автомобиль лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова попал в ДТП, в котором пострадал курьер, передвигавшийся на электровелосипеде. Водитель Миронова или его охранник немедленно снял с машины номера и убрал мигалку.

Миронов не вышел из машины, чтобы поинтересоваться состоянием пострадавшего, сбитого на пешеходном переходе. Как объясняет Миронов, он не хотел "давить авторитетом на сотрудников ГИБДД".

Депутат Мосгордумы, член КПРФ Сергей Савостьянов заговорил о том, откуда берутся "иноагенты" и "любители Ельцин-центров". Оказывается, это те, кто не признает важность "красных китайских совков".

Савостьянов позже объяснил свою метафору: "Нас, представителей фракции КПРФ, иногда называют совками, как будто мы предлагаем решения из прошлого. Этой аналогией я хотел показать, что есть очень простые вещи, как совок в песочнице, но которые работают. Я показал, что если бы полиция выполняла свои обязанности, то москвичи уже были бы защищены в том числе по вопросу соблюдения тишины в ночное время".

Исполнилось 350 лет со дня рождения российского императора Петра Первого. О его роли в истории России в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" в беседе с Андреем Шарым говорит Иван Толстой.

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