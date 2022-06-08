После того, как Светлогорский районный суд Калининградской области признал запрещенной информацией «стену памяти» псковского интернет-издания 60.ru со списком местных жителей, погибших на войне в Украине, это и многие другие издания стали в срочном порядке убирать со своих страниц подобные публикации, опасаясь судебного преследования за разглашение государственной тайны. Что же касается участия в боевых действиях солдат-срочников, то, согласно официальной информации, на фронт в Украину было отправлено всего около 600 таких военнослужащих, а к ответственности за это привлекли 12 офицеров. Таковы данные проверки, проведенной по распоряжению Владимира Путина, утверждавшего ранее, что ни один срочник в «спецоперации» в Украине не участвует.

Военное командование часто пытается оспаривать сам факт участия тех или иных военнослужащих в боевых действиях. Яркий тому пример – ситуация с погибшими и пропавшими без вести моряками потопленного крейсера «Москва».

Владимир Зеленский признал, что в плен попали более двух тысяч шестисот защитников Мариуполя – бойцов полка «Азов» и других подразделений украинских силовых структур. В Киеве заявляют, что сделают все возможное, чтобы добиться их скорейшего освобождения и возвращения на подконтрольную Украине территорию. Однако глава «ДНР» Денис Пушилин объявил о грядущем создании некоего международного трибунала, который «будет судить нацистов», а в Госдуме звучат призывы запретить обмен бойцов полка «Азов».

Вслед за циничным признанием почти полностью разрушенного войсками России и «ДНР» Мариуполя городом-побратимом Петербурга, ЗАКС Петербурга принял постановление об открытии петербургского представительства в Мариуполе. Против голосовали только депутаты «Яблока» Борис Вишневский и Александр Шишлов.

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсуждали сегодня в Анкаре проблемы, связанные с вывозом из Украины скопившихся там более чем двадцати миллионов тонн предназначенных для экспорта, прежде всего, в развивающиеся страны, украинских зерна и пшеницы. Кремль требует разминирования морских подходов к находящимся под контролем Украины портам, обещая не использовать эти пути для своих военных атак. Киев эти гарантии отвергает, Турция пытается сыграть роль посредника в урегулировании проблемы экспорта украинского зерна. Результатов пока не видно.

Как стало известно сегодня, российскими властями наложен арест на имущество журналистов Руслана Левиева, Андрея Солдатова и Майкла Наки, против которых возбуждены дела о «фейках» о российской армии. Ранее МВД России объявило в розыск по уголовным делам писателя Дмитрия Глуховского и политика, соратника Алексея Навального Владимира Милова. Находящийся за границей Милов заявил, что преследования в России не боится, даже если его похитят.

Дмитрий Глуховский в своём телеграм-канале сообщил, что его обвиняют в дискредитации российской армии. Это связано с одним из его антивоенных постов в инстаграме. Глуховский после начала российского военного вторжения в Украину неоднократно публиковал антивоенные посты в своих социальных сетях. Он также рассказывал об убийстве украинских мирных жителей и потерях российской армии. Почти сразу после известия об объявлении Дмитрий Глуховского в розыск, московский театр имени Ермоловой снял с репертуара спектакль, поставленный по нашумевшему роману писателя «Текст». По этом роману был также снят фильм, имевший большой успех.

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