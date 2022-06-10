Можно войти, а можно и выйти. "Референдумы" как мина для России

Знаковым событием российской агрессии против Украины стало в четверг вынесение судом "ДНР" смертного приговора трем иностранным военнослужащим, двум британцам и одному марокканцу, воевавшим в составе украинской армии.

Все трое заключили контракты на службу задолго до полномасштабного вторжения в Украину, у одного даже есть украинский паспорт, однако "суд" признал их наемниками и приговорил к смертной казни, которая в "ДНР" не отменена.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "приговор суда был полной фикцией и не имеет никакой легитимности". Адвокат осужденных Павел Косован также заявил, что его подзащитные не ожидали вынесения смертного приговора и намерены обжаловать его. Наблюдатели сходятся в том, что попытки добиться смягчения приговора, освобождения или обмена осужденных в "ДНР" иностранных граждан власти самопровозглашенной республики намерены интерпретировать как официальное международное признание их легитимности.

Разговоры о скором проведении "референдумов" о создании Херсонской и Мелитопольской "народных" республик и их включении в состав России породили слухи о том, что к концу года "собиратель земель русских" Владимир Путин собирается объявить о создании некоего нового федерального округа Российской Федерации.

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