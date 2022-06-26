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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Игорь Огурцов - герой выпуска "Алфавит инакомыслия". Основатель ВСХСОНа сумел удержать группу от провала в течении почти трех лет (1964-1967). Их методы кардинально отличались от всего правозащитного движения в СССР. Во 2-й части - "Дневник нашего времени". Эссе Дмитрия Макарова.

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