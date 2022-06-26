"Философия подготавливает и оправдывает военный конфликт, ибо служит ему идеологической платформой". Философ и эссеист Михаил Эпштейн в беседе с Александром Генисом.
Другие материалы
-
26 июня 2022
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Философия и конфликт
-
19 июня 2022
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Война и язык
-
12 июня 2022
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Истоки рашизма
-
05 июня 2022
Война и поэзия. Украинские дневники Веры Павловой
-
24 мая 2022
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Скоро новый сезон!
-
27 декабря 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Вспоминая 2021-й