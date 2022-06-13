Ни Думы, ни Кабо-Верде, ни "Россотрудничества". Поклонскую опять уволили

Командование Вооруженных сил Украины сообщило сегодня, что центр города Северодонецк в Луганской области контролируется сейчас российскими войсками, однако бои за город продолжаются.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ставил перед командованием российской армии задачу взять Северодонецк под полный контроль к 9 июня, потом "крайний срок" был перенесен на 22 июня.

Вот что глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай говорит по поводу того, почему российская армия хочет взять Северодонецк любой ценой.

Советник президента Украины Михаил Подоляк был предельно конкретен, назвав то количество оружия, которое нужно для победы украинской армии. Вот эти цифры: 1000 гаубиц; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. Он также сообщил, что переговорный процесс с Россией может начаться только после того, как российские войска отойдут к позициям, которые они занимали 23 февраля.

В Нидерландах в окружном суде Гааги завершились слушания по делу о малайзийском "Боинге", сбитом в 2014 году в небе над Донбассом. Суду осталось вынести приговор. В пятницу в суде показали видеообращение единственного из четырех обвиняемых, согласившихся участвовать процессе, россиянина Олега Пулатова. Он заявил о своей непричастности к авиакатастрофе и попросил суд оправдать его. Пулатов - бывший офицер российской армии, в 2014 году он приехал в Донбасс и там возглавил один из отделов Главного разведывательного управления так называемой "ДНР". Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов считают, что Пулатов, известный по позывному "Гюрза", был причастен к транспортировке и охране зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, по данным следствия, был сбит малазийский "Боинг".

Новостью дня сегодня стало освобождение указом Владимира Путина бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской от должности заместителя главы «Россотрудничества», на которую она была назначена всего несколько месяцев назад. Ранее сорвалось ее назначение послом России в Кабо-Верде. Поклонская объяснила свое увольнение из «Россотрудничества» «переходом на другую работу», но многие обращают внимание на высказывания Поклонской о войне в Украине, которые явно не соответствуют проводимой сейчас линии Кремля.

Руководство правозащитного объединения «Комитет против пыток» объявило о ликвидации объединения после внесения в реестр «иностранных агентов». В пресс-релизе подчеркивается, что статус «иноагента» не позволит юристам посещать суды, встречаться с представителями власти, в том числе с «депутатами, уполномоченными по правам человека в регионах, прокурорами и руководителями Следственного комитета».

Член «Комитета против пыток» Игорь Каляпин говорит, что комитет не идет на компромиссы с властью и обязательно продолжит работу в иной форме. Каляпин больше двадцати лет был председателем «Комитета против пыток», но покинул пост из-за разногласий с другими членами руководства объединения. Тем не менее, решение коллег о самоликвидации комитета он поддерживает.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили угрожает опубликовать некий «компромат» в случае, если в конце июня Еврокомиссия откажет Грузии в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС. Это громкое заявление Гарибашвили сделал на брифинге, посвященном принятой Европарламентом резолюции о нарушении прав журналистов в Грузии.

Самым обсуждаемым событием 12 июня, в День России, стало открытие ресторанов, ранее принадлежавших ушедшей с российского рынка из-за войны в Украине сети «Макдональдс». Меню осталось прежним, просто из названий блюд убрана приставка «Мак». Сеть теперь называется «Вкусно – и точка». Ее логотип больше всего похож на логотип португальской компании «Matosmix», которая производит корм для животных .

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