Музыка на Свободе. Песни украинского сопротивления

На фоне российской военной агрессии против соседней страны, рок-журналист Артемий Троицкий представляет песни украинских исполнителей-патриотов. Все они откликнулись на трагедию своей родины новыми композициями или каверами старых, уже известных хитов. Никто из них не жалеет горячих слов в отношении Владимира Путина, его режима, да и самой России и российского народа. Этот выпуск "Музыки на Свободе" – с возрастными ограничениями, но без ограничений политических: преступная война делает рок-музыку предельно жёсткой.