"Там понимают только силу". Бессмысленность переговоров с Кремлём

Лейтмотив этих дней войны в Украине – тяжелые бои в Донбассе, сообщения о гибели военных и мирных жителей, практически полное уничтожение городов, которые штурмуют российские подразделения, опасения Киева, что страны Запада устанут от украинского кризиса и будут уделять ему меньше внимания, а также постоянные призывы ускорить поставки оружия для украинской армии. Прежде всего, гаубиц и ракетных систем залпового огня.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвавший конкретное число различных видов оружия, которое требуется украинской армии, считает, что переговорный процесс с Россией сейчас практически невозможен – в Кремле, по его мнению, понимают только язык силы. При этом Подоляк подчеркивает, что Украина готова защищать себя сама ценой жизни своих граждан и просит только предоставить ей нужное вооружение.

Подоляк говорил о необходимых для противостояния российской агрессии тысяче гаубиц; 300 РСЗО; 500 танках; 2000 единиц бронетехники; тысяче дронов. Способны ли США и их союзники по НАТО, даже если на это будет политическая воля, поставить такое количество оружия Украине? В сегодняшнем выпуске звучит мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова.

Писатель Дмитрий Глуховский, против которого в России возбуждено дело по недавно принятой статье о дискредитации российской армии, опубликовал свое заявление в социальных сетях, в котором подчеркивает, что не откажется от своих слов.

Широкий общественный резонанс вызвало известие об эксгумации и перезахоронении в Ровно останков Олеко Дундича – выходца с Балкан, воевавшего в годы гражданской войны в Первой конной армии Буденного и погибшего во время боев за Ровно в 1920 году. О храбрости Дундича и его мастерстве наездника писали Исаак Бабель в "Конармии", Алексей Толстой в "Хождении по мукам", Владимир Богомолов в повести "За ваше завтра". Участник сегодняшнего выпуска "Времени Свободы" – специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шарый. В его книге "Балканы. Окраины империй" Олеко Дундичу посвящен один из фрагментов.

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