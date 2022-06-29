Атлас мира. Dnevniki 22. Рассказы о войне в Украине

В Telegram с конца февраля появился канал Dnevniki 22. Этот медиапроект, редактируемый в Австралии, рассчитан на всемирную русскоязычную аудиторию и представляет собой ежедневные публикации онлайн-дневников сотен и тысяч украинцев, которых так или иначе затронула российская агрессия.