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Атлас мира. Dnevniki 22. Рассказы о войне в Украине

Атлас мира. Dnevniki 22. Рассказы о войне в Украине
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Атлас мира. Dnevniki 22. Рассказы о войне в Украине

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В Telegram с конца февраля появился канал Dnevniki 22. Этот медиапроект, редактируемый в Австралии, рассчитан на всемирную русскоязычную аудиторию и представляет собой ежедневные публикации онлайн-дневников сотен и тысяч украинцев, которых так или иначе затронула российская агрессия.

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