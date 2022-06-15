CNN: западные страны объявят о предоставлении Украине нового оружия

Соединенные Штаты ожидают, что в среду несколько стран объявят о выделении дополнительной военной помощи Украине, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Соответствующие заявления должны прозвучать на встрече в Брюсселе, где представители почти пятидесяти стран, членов так называемой Контактной группы по Украине будут обсуждать новые меры поддержки Украины. О каком оружии пойдет речь пока неизвестно, но в последние дни украинские представители предупреждали, что без дополнительных поставок тяжелых вооружений украинской армии будет очень нелегко противостоять продвижению российских сил в Донбассе.

В начале июня администрация Джо Байдена сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS, типа оружия, в котором остро нуждается украинская армия. Украинские военнослужащие начали обучаться их использованию, но эти системы пока не были доставлены в Украину. По словам собеседника CNN, в ближайшее время США намерены предоставить Украине дополнительные вооружения.

Как говорят американские эксперты, некоторую проблему представляет то, что запасы советских вооружений, находившихся арсеналах стран НАТО, исчерпываются, а для обучения украинских солдат применению современного западного оружия требуется время, мало того, необходимо организовать систему его ремонта и обслуживания.