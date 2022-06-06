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Британия вслед за США поставит Украине системы залпового огня

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров. Об этом в понедельник сообщил британский министр обороны Бен Уоллес - передаёт Reuters. 80 км - это больше, чем радиус действия российских РСЗО.

По его словам, Британия приспосабливает свои поставки вооружения Украине в соответствии с изменением российской тактики в стране. "Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", – заявил Уоллес. По его словам, передача систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.

Ранее сами Соединённые Штаты объявили о том, что передадут Украине ракетные системы залпового огня HIMARS. Они, как утверждается, могут поражать цели на расстоянии до 64 км. При этом при использовании определённых типов боеприпасов они могут наносить удары и на расстояние до 300 или даже 500 км. В Вашингтоне заявили, что ожидают от Украины, что она не будет стрелять по целям на территории России.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что в случае, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, Россия начнёт наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит. Ранее Минобороны России говорило об ударах по "центрам принятия решений".

  • Обсуждается поставка тяжёлого вооружения Украине и из других стран. При этом, как пишет Der Spiegel со ссылкой на источники, в частности Германия отказывается поставлять Украине танки, опасаясь, что в случае успешного развития украинского контрнаступления военные действия могут перекинуться на российскую территорию. Тогда "немецкие танки снова окажутся в России", чего властям ФРГ, очевидно в связи с памятью о Второй мировой войне, не хотелось бы. Spiegel и другие издания также писали о неформальной договорённости среди стран НАТО - не отправлять Украине западные танки новых моделей.

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