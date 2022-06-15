В пыточную "зону". Навального этапировали в колонию строгого режима

Группа CIT заявляет, что в результате удара по стадиону в оккупированном российскими войсками городе Кадиевка в Луганской области (это бывший Стаханов) уничтожена база сотрудников "ЧВК Вагнера", участвующих в российской агрессии против Украины. Согласно данным расследования CIT, позиции "вагнеровцев" были обнаружены благодаря видеоролику, выложенному в социальной сети TikTok одним из них. Специалисты ВСУ смогли определить, где он снят, и нанести удар. По предварительным данным, противник понес тяжелые потери.

Генеральная прокуратура Украины официально предъявила девяти российским военным подозрения в "нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством". По версии следователей, они причастны к созданию "подвала смерти" в селе Ягодное Черниговской области, где более 300 мирных жителей были вынуждены жить почти месяц, пока продолжалась российская оккупация.

Самому маленькому обитателю подвала было полтора месяца, самому пожилому – 93 года. За 26 дней десять узников "подвала смерти" умерли. Одну из бывших узниц этого подвала корреспондент Радио Свобода Марк Крутов разыскал благодаря ее нику в социальной сети Инстаграм, который она написала на стене подвала, находясь в заключении.

Европейский суд по правам человека присудил компенсации российским НКО, которые были признаны "иностранными агентами". Решение ЕСПЧ было вынесено по жалобам от 73 заявителей, которые были объединены в дело "Экозащита и другие против РФ". ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. Жалоба в ЕСПЧ на принятие в России закона об "иностранных агентах" была подана почти 10 лет назад. За это время закон был несколько раз ужесточен и теперь распространяется не только на организации, но и на частных лиц.

Закон об "иностранных агентах" существенно затрудняет, среди прочего, защиту прав заключенных российской пенитенциарной системы, в том числе и самого, наверное, знаменитого из них – основателя ФБК Алексея Навального, этапированного из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехове Владимирской области в соответствии с вынесенным ему приговором по делу о мошенничестве – 9 лет лишения свободы.

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